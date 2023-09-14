Ракитин Афонасий Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРакитин Афонасий Гаврилов

Ракитин Афонасий Гаврилов

Место рождения

г. Белорецк

Дата рождения

13.01.1821

Дата смерти

28.09.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1821

Отец: Ракитин Гаврила Михайлов

Мать: Ракитина Надежда Козьмина

г. Белорецк
В МК 1821 указан отец: Михаила Ракитин, что вероятно является описка, т.к. он Михайла являлся на тот момент дедом в возрасте 60 лет Других Афонасиев Ракитиных в 1821 году рождённых не было. На момент ... Показать все
Крещение
16.01.1821
г. Белорецк
Бракосочетание
20.01.1841

Жена: Ракитина Афимия Филиппова

г. Белорецк
Рождение ребёнка
05.09.1842

Сын: Ракитин Михаил Афанасьев

Мать ребёнка: Ракитина Афимия Филиппова

г. Белорецк
Восприемник
Неизвестно
Василий Окользин
Смерть
28.09.1852
г. Белорецк
Похороны
30.09.1852
г. Белорецк
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close