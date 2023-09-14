Ракитин Афонасий Гаврилов
Место рожденияг. Белорецк
Дата рождения13.01.1821
Дата смерти28.09.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1821
г. Белорецк
В МК 1821 указан отец: Михаила Ракитин, что вероятно является описка, т.к. он Михайла являлся на тот момент дедом в возрасте 60 лет Других Афонасиев Ракитиных в 1821 году рождённых не было. На момент ... Показать все
Крещение
16.01.1821
г. Белорецк
Бракосочетание
20.01.1841
г. Белорецк
Рождение ребёнка
05.09.1842
Мать ребёнка: Ракитина Афимия Филиппова
г. Белорецк
Восприемник
Неизвестно
Василий Окользин
Смерть
28.09.1852
г. Белорецк
Похороны
30.09.1852
г. Белорецк