Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Дубохново, приход Аполье
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофим Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Дубохново, приход Аполье
Смерть
Неизвестно