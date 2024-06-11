Цыренжаб 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Цыренжаб

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Место рождения

с. Булак Россия

Дата рождения

1895

Дата смерти

Около 1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЦБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Булак Россия
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: (Шагдарова) Гунгарма Цыденовна

Отец ребёнка: не указан

с. Булак Россия
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (Шагдарова) Жалма

Отец ребёнка: не указан

с. Булак Россия
Рождение ребёнка
Около 1922

Дочь: (Шагдарова) Бамуу

Отец ребёнка: не указан

с. Булак Россия
Смерть
Около 1983
с. Булак Россия

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