Цыренжаб
Место рожденияс. Булак Россия
Дата рождения1895
Дата смертиОколо 1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Булак Россия
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: (Шагдарова) Гунгарма Цыденовна
Отец ребёнка: не указан
с. Булак Россия
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: (Шагдарова) Жалма
Отец ребёнка: не указан
с. Булак Россия
Рождение ребёнка
Около 1922
Дочь: (Шагдарова) Бамуу
Отец ребёнка: не указан
с. Булак Россия
Смерть
Около 1983
с. Булак Россия