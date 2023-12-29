Селиванов Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1954
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1954
Отец: Селиванов Яков Поликарпович
Мать: Глазырина Вера
Рождение ребёнка
10.01.1977
Дочь: Селиванова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Селиванова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
11.05.1978
Сын: Селиванов Константин Александрович
Мать ребёнка: Селиванова Вера Николаевна
Рождение ребёнка
07.11.1984
Сын: Селиванов Семен Александрович
Мать ребёнка: Селиванова Вера Николаевна
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно