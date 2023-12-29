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Селиванов Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1954

Отец: Селиванов Яков Поликарпович

Мать: Глазырина Вера

Рождение ребёнка
10.01.1977

Дочь: Селиванова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Селиванова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
11.05.1978

Сын: Селиванов Константин Александрович

Мать ребёнка: Селиванова Вера Николаевна

Рождение ребёнка
07.11.1984

Сын: Селиванов Семен Александрович

Мать ребёнка: Селиванова Вера Николаевна

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Вера Николаевна

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