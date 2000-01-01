Дорохина (Бовкун) Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорохин Алексей Моисеевич
Новоблагодарное
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно