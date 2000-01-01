Дорохина (Бовкун) Мария Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохина (Бовкун) Мария Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорохин Алексей Моисеевич

Новоблагодарное
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохин Алексей Моисеевич

Смерть
Неизвестно
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