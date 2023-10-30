Патлатюк (Абрашина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патлатюк (Абрашина) Лидия

Место рождения

Ульяново, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Абрашин Василий

Мать: Абрашина Анна

Ульяново, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1946

Муж: Патлатюк Василий

Ульяново, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Патлатюк Петр

Отец ребёнка: Патлатюк Василий

Черновцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1954

Сын: Патлатюк Владимир

Отец ребёнка: Патлатюк Василий

Тульчин, Вінницька область
Смерть
1993
Тульчин, Вінницька область
Похороны
Неизвестно
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