Патлатюк (Абрашина) Лидия
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Абрашин Василий
Мать: Абрашина Анна
Бракосочетание
1946
Муж: Патлатюк Василий
Рождение ребёнка
1947
Сын: Патлатюк Петр
Отец ребёнка: Патлатюк Василий
Черновцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
1954
Сын: Патлатюк Владимир
Отец ребёнка: Патлатюк Василий
Смерть
1993
Похороны
Неизвестно