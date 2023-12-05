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Гуськов Павел Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Гуськов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Гуськова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Гуськов Борис Павлович

Мать ребёнка: Гуськова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуськова хххххх Павловна

Мать ребёнка: Гуськова Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуськов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Гуськова Марфа Сергеевна

Смерть
1931
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