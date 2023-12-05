Гуськов Павел Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Гуськова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Гуськова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуськова хххххх Павловна
Мать ребёнка: Гуськова Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гуськова Марфа Сергеевна
Смерть
1931