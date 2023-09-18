Федькина (Волосникова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федькина (Волосникова) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1965

Отец: не указан

Мать: Волосникова Мария Петровна

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