Kala Mihkel
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1871
Дата смерти04.07.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.12.1894
Жена: Iswoschik / Kala Miina
Рождение ребёнка
22.09.1895
Рождение ребёнка
02.09.1897
Рождение ребёнка
31.05.1899
Рождение ребёнка
15.08.1901
Смерть
04.07.1902
Рождение ребёнка
17.09.1902