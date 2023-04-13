Kala Mihkel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kala Mihkel

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1871

Дата смерти

04.07.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.12.1894

Жена: Iswoschik / Kala Miina

Рождение ребёнка
22.09.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Iswoschik / Kala Miina

Рождение ребёнка
02.09.1897

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Iswoschik / Kala Miina

Рождение ребёнка
31.05.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Iswoschik / Kala Miina

Рождение ребёнка
15.08.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Iswoschik / Kala Miina

Смерть
04.07.1902
Рождение ребёнка
17.09.1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Iswoschik / Kala Miina

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