Кудашев Самат Давлеткурбанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1958
Сын: Кудашев Гайзилхак Абдельсаматович
Мать ребёнка: Бикбулатова Фарзана Акмалетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудашев Салават Саматович
Мать ребёнка: Бикбулатова Фарзана Акмалетдиновна
Смерть
Неизвестно