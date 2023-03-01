Кудашев Самат Давлеткурбанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудашев Самат Давлеткурбанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1958

Сын: Кудашев Гайзилхак Абдельсаматович

Мать ребёнка: Бикбулатова Фарзана Акмалетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудашев Салават Саматович

Мать ребёнка: Бикбулатова Фарзана Акмалетдиновна

Смерть
Неизвестно
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