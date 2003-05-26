Осадчая (Гутник) Анна Алексеевна
Место рожденияНовоселовка, Ясиноватского района, Донецкой области, Украина
Дата рождения17.04.1913
Дата смерти26.05.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1913
Отец: Гутник Алексей
Мать: не указана
Новоселовка, Ясиноватского района, Донецкой области, Украина
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осадчий Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кусковская Нелли Яковлевна
Отец ребёнка: Осадчий Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Осадчий Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Осадчий Яков Терентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осадчий Яков Терентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
проспект Суворова, д. 12, кв. 6
Смерть
26.05.2003
Похороны
Неизвестно