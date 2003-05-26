Осадчая (Гутник) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчая (Гутник) Анна Алексеевна

Место рождения

Новоселовка, Ясиноватского района, Донецкой области, Украина

Дата рождения

17.04.1913

Дата смерти

26.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1913

Отец: Гутник Алексей

Мать: не указана

Новоселовка, Ясиноватского района, Донецкой области, Украина
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осадчий Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кусковская Нелли Яковлевна

Отец ребёнка: Осадчий Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Осадчий Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осадчий Олег Яковлевич

Отец ребёнка: Осадчий Яков Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осадчий Яков Терентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осадчий Яков Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
проспект Суворова, д. 12, кв. 6
Смерть
26.05.2003
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край