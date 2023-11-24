Пястолов Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пястолов Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пястолова Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Пястолова Эльвира Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пястолова Марьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Пястолова Эльвира Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пястолова Эльвира Юрьевна

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