Калашников Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашников Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1982

Сын: Калашников Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Калашникова Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
08.07.1983

Дочь: Овчинникова Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: Калашникова Людмила Сергеевна

Рождение ребёнка
20.12.1986

Сын: Калашников Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Калашникова Людмила Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова Людмила Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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