Калашников Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1982
Сын: Калашников Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Калашникова Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
08.07.1983
Дочь: Овчинникова Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: Калашникова Людмила Сергеевна
Рождение ребёнка
20.12.1986
Сын: Калашников Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Калашникова Людмила Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно