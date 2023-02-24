Малинин Алексей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинин Алексей Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

РИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 28.04.1950

Дочь: Ищенко Наталия Алексеевна

Мать ребёнка: Копаева Валентина Григорьевна

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копаева Валентина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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