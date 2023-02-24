Малинин Алексей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 28.04.1950
Дочь: Ищенко Наталия Алексеевна
Мать ребёнка: Копаева Валентина Григорьевна
Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно