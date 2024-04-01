Сайфуллина Зарифа Гомеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСайфуллина Зарифа Гомеровна

Сайфуллина Зарифа Гомеровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сайфуллин Файзетдин Сайфетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сайфуллин Файзетдин Сайфетдинович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сайфуллин Файзетдин Сайфетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сайфуллин Файзетдин Сайфетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сайфуллин Файзетдин Сайфетдинович

Новый Кумазан, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайфуллин Файзетдин Сайфетдинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close