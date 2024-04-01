Сайфуллина Зарифа Гомеровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно