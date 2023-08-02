Babaszwili (Czeldiewa) Irina
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Aza
Отец ребёнка: Babaszwili Ruslan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Babaszwili Ruslan
Смерть
Неизвестно
Эльхотово, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания