Babaszwili (Czeldiewa) Irina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Babaszwili (Czeldiewa) Irina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1955 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1985

Дочь: Aza

Отец ребёнка: Babaszwili Ruslan

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Babaszwili Ruslan

Смерть
Неизвестно
Эльхотово, Кировский муниципальный район, Республика Северная Осетия-Алания
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания