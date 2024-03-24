Бушуев Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1983
Отец: не указан
Мать: Бушуева Тамара Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушуева Оксана
Рождение ребёнка
13.05.2011
Дочь: Бушуева София Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.03.2013
Дочь: Бушуева Полина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.07.2015
Дочь: Бушуева Стефания Алексеевна
Мать ребёнка: не указана