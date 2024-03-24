Бушуев Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1983

Отец: не указан

Мать: Бушуева Тамара Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Оксана

Рождение ребёнка
13.05.2011

Дочь: Бушуева София Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.03.2013

Дочь: Бушуева Полина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.07.2015

Дочь: Бушуева Стефания Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

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