Макухина Феодосия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макухина Феодосия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1896

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Макухин Николай Федоров

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.11.1898

Сын: Макухин Митрофан Николаевич

Отец ребёнка: Макухин Николай Федоров

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макухин Николай Федоров

Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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