Макухина Феодосия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1896
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Макухин Николай Федоров
Рождение ребёнка
22.11.1898
Сын: Макухин Митрофан Николаевич
Отец ребёнка: Макухин Николай Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно