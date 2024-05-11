Dubey Jaamvati
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1960
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1960
Отец: Udeniya Sundar Lal
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Dubey 1
Отец ребёнка: Dubey Gouri Shankar
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Dubey 2
Отец ребёнка: Dubey Gouri Shankar
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Dubey Gouri Shankar
Рождение ребёнка
16.08.1983
Сын: Dubey Gyanish
Отец ребёнка: Dubey Gouri Shankar
Дата рождения в паспорте и во всех документах по замужеству и разводу - 16.02.1984. Родители при регистрации сына вписали дату на полгода позднее, чтобы он позже пошёл в школу