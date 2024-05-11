Dubey Jaamvati — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Dubey Jaamvati

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1960

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1960

Отец: Udeniya Sundar Lal

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Dubey 1

Отец ребёнка: Dubey Gouri Shankar

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Dubey 2

Отец ребёнка: Dubey Gouri Shankar

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Dubey Gouri Shankar

Рождение ребёнка
16.08.1983

Сын: Dubey Gyanish

Отец ребёнка: Dubey Gouri Shankar

Дата рождения в паспорте и во всех документах по замужеству и разводу - 16.02.1984. Родители при регистрации сына вписали дату на полгода позднее, чтобы он позже пошёл в школу

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