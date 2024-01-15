Варнавская (Полякова) Лариса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнавская (Полякова) Лариса Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1978

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1978

Отец: Поляков Сергей Семёнович

Мать: Полякова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
26.01.2006

Сын: Варнавский Владилен Сергеевич

Отец ребёнка: Варнавский Сергей Владимирович

Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.08.2019

Дочь: Варнавская Злата Сергеевна

Отец ребёнка: Варнавский Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнавский Сергей Владимирович

Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
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