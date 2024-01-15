Варнавская (Полякова) Лариса Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1978
Отец: Поляков Сергей Семёнович
Мать: Полякова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
26.01.2006
Сын: Варнавский Владилен Сергеевич
Отец ребёнка: Варнавский Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
26.08.2019
Дочь: Варнавская Злата Сергеевна
Отец ребёнка: Варнавский Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно