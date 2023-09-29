Мотов Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мотов Александр
Отец ребёнка: Мотов Михаил
Рождение ребёнка
1907
Сын: Мотов Иоанн
Отец ребёнка: Мотов Михаил
Рождение ребёнка
17.02.1908
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Мотов Михаил
Рождение ребёнка
14.12.1908
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Мотов Михаил
Рождение ребёнка
1914
Сын: Мотов Пётр
Отец ребёнка: Мотов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мотов Михаил
Смерть
Неизвестно