Мотов Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотов Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мотов Александр

Отец ребёнка: Мотов Михаил

Рождение ребёнка
1907

Сын: Мотов Иоанн

Отец ребёнка: Мотов Михаил

Рождение ребёнка
17.02.1908

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Мотов Михаил

Рождение ребёнка
14.12.1908

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Мотов Михаил

Рождение ребёнка
1914

Сын: Мотов Пётр

Отец ребёнка: Мотов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мотов Михаил

Смерть
Неизвестно
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