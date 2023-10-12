Москвичев Андрей Вячеславович
Место рожденияБрянская область, г. Почеп
Дата рождения12.08.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Брянская область, г. Почеп
Рождение ребёнка
1995
Сын: Москвичев Никита Андреевич
Мать ребёнка: Москвичева Татьяна Владимировна
Брянская область, г. Почеп
Рождение ребёнка
2001
Сын: Москвичев Вячеслав Андреевич
Мать ребёнка: Москвичева Татьяна Владимировна
Брянская область, г. Почеп
Бракосочетание
Неизвестно