Москвичев Андрей Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвичев Андрей Вячеславович

Место рождения

Брянская область, г. Почеп

Дата рождения

12.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Брянская область, г. Почеп
Рождение ребёнка
1995

Сын: Москвичев Никита Андреевич

Мать ребёнка: Москвичева Татьяна Владимировна

Брянская область, г. Почеп
Рождение ребёнка
2001

Сын: Москвичев Вячеслав Андреевич

Мать ребёнка: Москвичева Татьяна Владимировна

Брянская область, г. Почеп
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москвичева Татьяна Владимировна

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