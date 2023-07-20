Харина (Храмцова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина (Храмцова) Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.02.1992

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1960

Дочь: Леонтьева Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Харин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1965

Дочь: Старкова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Харин Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гагарина Римма Дмитриевна

Отец ребёнка: Харин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харина Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Харин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Харина Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Харин Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чугунова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Харин Дмитрий Иванович

Смерть
11.02.1992