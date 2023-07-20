Харина (Храмцова) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.02.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1960
Дочь: Леонтьева Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Харин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
05.09.1965
Дочь: Старкова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Харин Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гагарина Римма Дмитриевна
Отец ребёнка: Харин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харина Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Харин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Харина Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Харин Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чугунова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Харин Дмитрий Иванович
Смерть
11.02.1992