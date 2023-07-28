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Симонова Пелагея Николаевна

Место рождения

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Место
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Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Симонов Ефим Григорьевич

Отец ребёнка: Симонов Григорий Епимахович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Бабкина Соломония Григорьевна

Отец ребёнка: Симонов Григорий Епимахович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около ?.02.1856

Сын: Симонов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Симонов Григорий Епимахович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Ефимия Григорьева

Отец ребёнка: Симонов Григорий Епимахович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.05.1860

Сын: Симонов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Симонов Григорий Епимахович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1863

Дочь: Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Симонов Григорий Епимахович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно