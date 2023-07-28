Симонова Пелагея Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Симонов Григорий Епимахович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Бабкина Соломония Григорьевна
Отец ребёнка: Симонов Григорий Епимахович
Рождение ребёнка
Около ?.02.1856
Сын: Симонов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Симонов Григорий Епимахович
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Ефимия Григорьева
Отец ребёнка: Симонов Григорий Епимахович
Рождение ребёнка
01.05.1860
Отец ребёнка: Симонов Григорий Епимахович
Рождение ребёнка
17.04.1863
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Симонов Григорий Епимахович
Смерть
Неизвестно