Дернин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дернин Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1960

Отец: Дернин Владимир Павлович

Мать: Дернина Раиса

Бракосочетание
30.12.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Г. Душанбе Таджикской ССР
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Рождение ребёнка
11.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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