Дернин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1960
ПолМужской
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1960
Отец: Дернин Владимир Павлович
Мать: Дернина Раиса
Бракосочетание
30.12.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Г. Душанбе Таджикской ССР
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Рождение ребёнка
11.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности