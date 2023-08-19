Любимов Александр Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимов Александр Анатольевич

Любимов Александр Анатольевич

Место рождения

Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.07.1945

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1945

Отец: Любимов Анатолий Парамонович

Мать: Любимова Александра Игнатьевна

Боярово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любимова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любимова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любимова Валентина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close