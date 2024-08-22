Никитин Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1921
Дата смерти03.02.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1921
Отец: Никитин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шафикова (Никитина) Ольга
Мать ребёнка: Никитина (Жаркова) Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин ?
Мать ребёнка: Никитина (Жаркова) Евгения
Смерть
03.02.1979