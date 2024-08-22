Никитин Григорий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Григорий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1921

Дата смерти

03.02.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1921

Отец: Никитин Павел

Мать: Илларионова (Орёлкина) Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шафикова (Никитина) Ольга

Мать ребёнка: Никитина (Жаркова) Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина (Жаркова) Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин ?

Мать ребёнка: Никитина (Жаркова) Евгения

Смерть
03.02.1979

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