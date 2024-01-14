(Садовникова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Садовникова) Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садовников Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Садовников Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра

Отец ребёнка: Садовников Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Садовникова Татьяна Прокопьевна

Отец ребёнка: Садовников Прокопий

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