(Садовникова) Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садовников Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Садовников Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра
Отец ребёнка: Садовников Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Садовникова Татьяна Прокопьевна
Отец ребёнка: Садовников Прокопий