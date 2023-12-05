Москалев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Сын: Москалев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Москалева Мария Евгеньевна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Михайловская Галина Ивановна
Мать ребёнка: Москалева Мария Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно