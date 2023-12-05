Москалев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Сын: Москалев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Москалева Мария Евгеньевна

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Михайловская Галина Ивановна

Мать ребёнка: Москалева Мария Евгеньевна

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Москалева Мария Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
Рига, Rīga
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