(Дубкова) Анисья Абрамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дубкова) Анисья Абрамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1780 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Дубков Абрам Семенов

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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