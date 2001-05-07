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Иванов Илья Андреевич
Иванов Илья Андреевич
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Древо
Место рождения
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
Дата рождения
07.05.2001
Пол
Мужской
Отец
Иванов Андрей Владимирович
1962 г.р.
Мать
Иванова (Бражник) Светлана Ивановна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2001
Отец:
Иванов Андрей Владимирович
Мать:
Иванова Светлана Ивановна
Воронеж
, город Воронеж, Воронежская область
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