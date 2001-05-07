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Иванов Илья Андреевич

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

07.05.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.2001

Отец: Иванов Андрей Владимирович

Мать: Иванова Светлана Ивановна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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