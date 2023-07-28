Сивчик Кондрат Адамов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смерти1857
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1810
Мать ребёнка: Сивчик Екатерина Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1831
Мать ребёнка: Сивчик Екатерина Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
1857