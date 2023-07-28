Сивчик Кондрат Адамов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивчик Кондрат Адамов

Место рождения

Зани, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1810

Сын: Сивчик Адам Кондратьевич

Мать ребёнка: Сивчик Екатерина Гавриловна

Зани, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Сивчик Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Сивчик Екатерина Гавриловна

Зани, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивчик Екатерина Гавриловна

Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
1857
Зани, Мядельский район, Минская область