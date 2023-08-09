Богомаз Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомаз Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богомаз Иван Степанович

Мать: Богомаз Надежда