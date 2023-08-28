Парскев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Параскев Пантелей
Мать: Параскева Александра
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Назаренко Любовь
Мать ребёнка: Параскева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Парскев Иван
Мать ребёнка: Параскева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Параскев Сергей
Мать ребёнка: Параскева Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Параскев Иван
Мать ребёнка: Параскева Вера
Смерть
Неизвестно