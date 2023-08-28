Парскев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парскев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Параскев Пантелей

Мать: Параскева Александра

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Назаренко Любовь

Мать ребёнка: Параскева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парскев Иван

Мать ребёнка: Параскева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Параскев Сергей

Мать ребёнка: Параскева Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Параскев Иван

Мать ребёнка: Параскева Вера

Смерть
Неизвестно
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