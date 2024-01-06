(Борисова) Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борисова) Елена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1912 ст.

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1912 ст.

Отец: Василий Данииловъ

Мать: не указана

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