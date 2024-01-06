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(Борисова) Елена Васильева
(Борисова) Елена Васильева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.05.1912 ст.
Пол
Женский
Отец
Василий Данииловъ
1871 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
14.05.1912 ст.
Отец:
Василий Данииловъ
Мать: не указана
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