Чуманов Куприян Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуманов Куприян Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуманов Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуманова Елена Куприяновна

Мать ребёнка: Чуманова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуманова Акулина Куприяновна

Мать ребёнка: Чуманова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуманов Логин

Мать ребёнка: Чуманова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуманов Евдоким Куприянович

Мать ребёнка: Чуманова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуманов Тимофей

Мать ребёнка: Чуманова Аграфена

Смерть
Неизвестно
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