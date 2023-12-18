Чуманов Куприян Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чуманов Фрол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуманова Елена Куприяновна
Мать ребёнка: Чуманова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуманова Акулина Куприяновна
Мать ребёнка: Чуманова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуманов Логин
Мать ребёнка: Чуманова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуманов Евдоким Куприянович
Мать ребёнка: Чуманова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуманов Тимофей
Мать ребёнка: Чуманова Аграфена
Смерть
Неизвестно