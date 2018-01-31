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Деменьшин Максим Эдуардович
Деменьшин Максим Эдуардович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.01.2018
Пол
Мужской
Отец
Деменьшин Эдуард Вениаминович
1986 г.р.
Мать
Деменьшина (Майорова) Алиса Владимировна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2018
Отец:
Деменьшин Эдуард Вениаминович
Мать:
Деменьшина Алиса Владимировна
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