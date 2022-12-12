Gershkovich Lea
Место рожденияRomania
Дата рождения1874
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Romania
Рождение ребёнка
1908
Сын: Gershkovich Shika
Отец ребёнка: Gershkovich Gersh
Romania
Рождение ребёнка
28.05.1911
Сын: Gershkovich Daniel
Отец ребёнка: Gershkovich Gersh
Николаевка-Новороссийская, Одеська область
Рождение ребёнка
1914
Сын: Gershkovich Shmuel
Отец ребёнка: Gershkovich Gersh
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Zaichik Sosha
Отец ребёнка: Gershkovich Gersh
Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
1941
Одесса, Одеська область
Причина смерти: Холокост