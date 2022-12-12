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Gershkovich Lea

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Место рождения

Romania

Дата рождения

1874

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Romania
Рождение ребёнка
1908

Сын: Gershkovich Shika

Отец ребёнка: Gershkovich Gersh

Romania
Рождение ребёнка
28.05.1911

Сын: Gershkovich Daniel

Отец ребёнка: Gershkovich Gersh

Рождение ребёнка
1914

Сын: Gershkovich Shmuel

Отец ребёнка: Gershkovich Gersh

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Zaichik Sosha

Отец ребёнка: Gershkovich Gersh

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Смерть
1941
Одесса, Одеська область
Причина смерти: Холокост
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