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Ляшук Валентин Яковлевич
Ляшук Валентин Яковлевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.1931
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ляшук Яков
Мать
Ляшук Мелания
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1931
Отец:
Ляшук Яков
Мать:
Ляшук Мелания
Смерть
Неизвестно
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