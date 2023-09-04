(Анисимова) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Анисимов Пётр
Мать: ?
Рождение ребёнка
1907
Сын: Оралов Михаил
Отец ребёнка: Оралов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оралов Пётр
Отец ребёнка: Оралов Алексей
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Оралов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оралов Фёдор
Отец ребёнка: Оралов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оралов Михаил
Отец ребёнка: Оралов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Оралов Алексей
Смерть
Неизвестно