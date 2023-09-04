(Анисимова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Анисимова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Анисимов Пётр

Мать: ?

Рождение ребёнка
1907

Сын: Оралов Михаил

Отец ребёнка: Оралов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оралов Пётр

Отец ребёнка: Оралов Алексей

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Оралов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оралов Фёдор

Отец ребёнка: Оралов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оралов Михаил

Отец ребёнка: Оралов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оралов Алексей

Смерть
Неизвестно
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