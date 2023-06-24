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Голополосов Фёдор Архипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голополосов Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Федоровна Маланья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Голополосов Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Голополосов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Голополосова Агафья

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
07.05.1858
Часовня, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голополосова Антипья Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голополосова Екатерина Трофимова

Смерть
Неизвестно