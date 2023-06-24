Голополосов Фёдор Архипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голополосов Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Федоровна Маланья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Голополосов Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Голополосов Иван Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Голополосова Агафья
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
07.05.1858
Часовня, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Голополосова Антипья Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно