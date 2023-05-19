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Завьялов Матфей Васильевич

Место рождения

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
21.01.1901 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 21.01.1901 Юхновщина крестьянин Николай Семенович Брагина крестьянская дочь Елизавета Ивановна по жениху Юхновщина крестьянин Никита Семенович Богданов по жениху Гдов мещани... Показать все
Смерть
Неизвестно
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