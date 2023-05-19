Завьялов Матфей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
21.01.1901 ст.
Афанасьевская церковь 21.01.1901 Юхновщина крестьянин Николай Семенович Брагина крестьянская дочь Елизавета Ивановна по жениху Юхновщина крестьянин Никита Семенович Богданов по жениху Гдов мещани... Показать все
Смерть
Неизвестно