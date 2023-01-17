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Соколова Марфа Степановна

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Место рождения

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Около 1825

Муж: Соколов Алексей Федорович

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Соколова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Федорович

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Соколов Афиноген Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Федорович

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Соколов Аполлон Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Федорович

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Соколова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Федорович

Воскресенское, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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