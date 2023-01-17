Соколова Марфа Степановна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1825
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Соколова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Соколов Афиноген Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Соколов Аполлон Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Соколова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Федорович
Смерть
Неизвестно