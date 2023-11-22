Муллаянов Ахмат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1967
Сын: Муллаянов Рамиль Ахматович
Мать ребёнка: Латыпова Малика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурия
Мать ребёнка: Латыпова Малика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нурзия
Мать ребёнка: Латыпова Малика
Смерть
Неизвестно