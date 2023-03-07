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Владельщиков Николай Кузьмич

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Место рождения

Новотроицкое, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новотроицкое, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 22-й Туркестанский стрелковый полк Место рождения. Губерния Уфимская губ. Место рождения. Уезд Бирский уезд Место рождения. Волость Новотроицкая вол. Причи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Новотроицкое, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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