Владельщиков Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1916
Должность/Звание рядовой Воинская часть 22-й Туркестанский стрелковый полк Место рождения. Губерния Уфимская губ. Место рождения. Уезд Бирский уезд Место рождения. Волость Новотроицкая вол. Причи... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно