Питонов (Абаза) Панаиот Христодулов
Место рожденияОсманская империя Крымское ханство
Дата рождения1772
Дата смерти1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Османская империя Крымское ханство
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-2
Рождение ребёнка
1796
Сын: Потомов (питомов, Абаза) Константин Панаиотович
Мать ребёнка: Питонова Анастасия
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-24
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Питонова Анастасия
ГАДО . Ф - 131-1-66,ревиз.сказка 1816г.,зап-24
Рождение ребёнка
1806
Сын: Питонов Антон Панаиотович
Мать ребёнка: Питонова Анастасия
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-24
Рождение ребёнка
1814
Сын: Питонов Семен Панаиотович
Мать ребёнка: Питонова Анастасия
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-24
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Питонова Анастасия
Смерть
1838