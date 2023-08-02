Питонов (Абаза) Панаиот Христодулов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питонов (Абаза) Панаиот Христодулов

Место рождения

Османская империя Крымское ханство

Дата рождения

1772

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Османская империя Крымское ханство
ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-2
Рождение ребёнка
1796

Сын: Потомов (питомов, Абаза) Константин Панаиотович

Мать ребёнка: Питонова Анастасия

ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-24
Рождение ребёнка
1802

Сын: Питонов Юрий Панаиотович

Мать ребёнка: Питонова Анастасия

ГАДО . Ф - 131-1-66,ревиз.сказка 1816г.,зап-24
Рождение ребёнка
1806

Сын: Питонов Антон Панаиотович

Мать ребёнка: Питонова Анастасия

ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-24
Рождение ребёнка
1814

Сын: Питонов Семен Панаиотович

Мать ребёнка: Питонова Анастасия

ГАДО . Ф - 131-1-66, ревиз.сказка 1816г.,зап.-24
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Питонова Анастасия

Смерть
1838