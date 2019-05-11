Милмо Патрик Хеленус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милмо Патрик Хеленус

Место рождения

Марилебон, Англия

Дата рождения

11.05.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Марилебон, Англия
Бракосочетание
01.11.1968

Жена: Милмо Марина

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милмо Марина

Смерть
Неизвестно
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