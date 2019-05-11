Милмо Патрик Хеленус
Место рожденияМарилебон, Англия
Дата рождения11.05.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Марилебон, Англия
Бракосочетание
01.11.1968
Жена: Милмо Марина
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милмо Марина
Смерть
Неизвестно