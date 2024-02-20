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Симонов Федор Михайлович

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Место рождения

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /

Дата рождения

11.06.1908

Дата смерти

05.04.1945

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1908

Отец: Симонов Михаил Иванович

Мать: Симонова Александра Ивановна

Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
ГАРУ , Ф - 235-1-45, Казанско-Богородицкая церковь с.Можга, м/к-1908г,кадр-287,лист-301,зап-233
Крещение
12.06.1908
ГАРУ , Ф - 235-1-45, Казанско-Богородицкая церковь с.Можга, м/к-1908г,кадр-287,лист-301,зап-233 | Восприемники: Крестьянин поч.Каменногорского - Лаптев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Симонова Мария Ивановна

Упоминание
Неизвестно
сточник: rodnaya-vyatka.ru | Деревня Старый Кайшур Можгинского района. Ныне не существует | Возникло селение в 1802 году. Первые поселенцы - русские, государственные крестьяне. Приехали сюда из разных... Показать все
Смерть
05.04.1945
Участие в ВОВ , пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-18004-247
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