Симонов Федор Михайлович
Место рожденияРоссия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
Дата рождения11.06.1908
Дата смерти05.04.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1908
Россия Вятская губ.,Елабужский уезд Можгинская волость д.Старый Кайшур / ныне Удмуртская Республика Можгинский р-н деревня не существует /
ГАРУ , Ф - 235-1-45, Казанско-Богородицкая церковь с.Можга, м/к-1908г,кадр-287,лист-301,зап-233
Крещение
12.06.1908
ГАРУ , Ф - 235-1-45, Казанско-Богородицкая церковь с.Можга, м/к-1908г,кадр-287,лист-301,зап-233 | Восприемники: Крестьянин поч.Каменногорского - Лаптев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Симонова Мария Ивановна
Упоминание
Неизвестно
сточник: rodnaya-vyatka.ru | Деревня Старый Кайшур Можгинского района. Ныне не существует | Возникло селение в 1802 году. Первые поселенцы - русские, государственные крестьяне. Приехали сюда из разных... Показать все
Смерть
05.04.1945
Участие в ВОВ , пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-18004-247