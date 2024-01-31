Сыропятов Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1984
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1984
Отец: Пирожков Виктор Николаевич
Мать: Сыропятова Нина Яновна
Рождение ребёнка
2005
Дочь: Сыропятова Алена Андреевна
Мать ребёнка: Сыропятова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Сыропятова Юлия Андреевна
Мать ребёнка: Сыропятова Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно