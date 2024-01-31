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Сыропятов Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1984

Отец: Пирожков Виктор Николаевич

Мать: Сыропятова Нина Яновна

Рождение ребёнка
2005

Дочь: Сыропятова Алена Андреевна

Мать ребёнка: Сыропятова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
2014

Дочь: Сыропятова Юлия Андреевна

Мать ребёнка: Сыропятова Татьяна Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыропятова Татьяна Владимировна

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