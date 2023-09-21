Crown (Simpson) Isabella
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти29.04.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.04.1823
Отец ребёнка: Crown George Frederik (Egor Romanovich)
Рождение ребёнка
23.03.1825
Сын: Crown Georg Robert
Отец ребёнка: Crown George Frederik (Egor Romanovich)
Рождение ребёнка
06.07.1827
Сын: Crown Фома Егорович (Thomas Georg)
Отец ребёнка: Crown George Frederik (Egor Romanovich)
Смерть
29.04.1878
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург