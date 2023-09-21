Crown (Simpson) Isabella — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиCrown (Simpson) Isabella

Crown (Simpson) Isabella

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

29.04.1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.1823

Сын: Crown Alexander Malcolm

Отец ребёнка: Crown George Frederik (Egor Romanovich)

Рождение ребёнка
23.03.1825

Сын: Crown Georg Robert

Отец ребёнка: Crown George Frederik (Egor Romanovich)

Таллин, Эстонская ССР
Рождение ребёнка
06.07.1827

Сын: Crown Фома Егорович (Thomas Georg)

Отец ребёнка: Crown George Frederik (Egor Romanovich)

Таллин, Эстонская ССР
Смерть
29.04.1878
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close